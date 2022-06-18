Бердыев может возглавить иранский «Трактор» (Tasnim News Agency)

69-летний экс-тренер «Кайрата» Курбан Бердыев может возглавить иранский «Трактор», сообщает Tasnim News Agency.

Как пишет источник, «Трактор» не смог договориться с турецким тренером Эртугрулом Сагламом о продлении контракта. Он покинул клуб 9 июня.

Отмечается, что иранский клуб уже нашел нового главного тренера. Им стал Курбан Бердыев. «Трактор» уже достиг соглашения с российским специалистом.

Стоит также добавить, что информация о приходе Бердыева появилась даже на официальном сайте и социальных сетях «Трактора». Иранский клуб сообщил, что 14 июня провёл переговоры для заключения контракта.

Напомним, что последним местом работы Бердыева был алматинский «Кайрат». Он возглавлял клуб с августа прошлого года, а чуть ранее трудился на посту советника Кайрата Боранбаева.

Под его руководством «Кайрат» выиграл Кубок Казахстана в сезоне 2021 и стал бронзовым призёром чемпионата страны в той же кампании.

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