На Ярмоленко претендуют «Фулхэм» и еще один клуб АПЛ, «Интер» Бекхэма и «Аль-Шабаб» Эр-Рияд

Стало известно, с кем может заключить контракт , покинувший .

По сведениям украинского комментатора Виктора Вацко, интерес к хавбеку проявляет «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Также на футболиста сборной Украины претендуют три клуба : «Интер Майами» и команды из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Есть на Ярмоленко спрос и в : подписать игрока могут и еще один неназванный клуб.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 32-летний полузащитник провел 19 матчей, забив один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.