На Ярмоленко претендуют «Фулхэм» и еще один клуб АПЛ, «Интер» Бекхэма и «Аль-Шабаб» Эр-Рияд

Стало известно, с кем может заключить контракт Андрей Ярмоленко, покинувший «Вест Хэм».
По сведениям украинского комментатора Виктора Вацко, интерес к хавбеку проявляет «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Также на футболиста сборной Украины претендуют три клуба МЛС: «Интер Майами» и команды из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Есть на Ярмоленко спрос и в АПЛ: подписать игрока могут «Фулхэм» и еще один неназванный клуб.
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 32-летний полузащитник провел 19 матчей, забив один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.