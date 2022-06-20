На Ярмоленко претендуют «Фулхэм» и еще один клуб АПЛ, «Интер» Бекхэма и «Аль-Шабаб» Эр-Рияд

Теги Вест Хэм Фулхэм МЛС премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Андрей Ярмоленко Аль-Шабаб Эр-Рияд Виктор Вацко Интер Майами Футбол

Стало известно, с кем может заключить контракт Андрей Ярмоленко, покинувший «Вест Хэм».

По сведениям украинского комментатора Виктора Вацко, интерес к хавбеку проявляет «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда. Также на футболиста сборной Украины претендуют три клуба МЛС: «Интер Майами» и команды из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Есть на Ярмоленко спрос и в АПЛ: подписать игрока могут «Фулхэм» и еще один неназванный клуб.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии 32-летний полузащитник провел 19 матчей, забив один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные