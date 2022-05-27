«Вест Хэм» объявил об уходе Ярмоленко, Нобла, Мартина и Фредерикса

объявил, что четыре игрока покидают команду в связи с истечением контрактов.

Это полузащитники , , вратарь и защитник .

«Вест Хэм» хочет поблагодарить всех этих игроков за усердный труд и самоотдачу во время выступлений за клуб. Хотим пожелать всего наилучшего в будущем», – сказано в сообщении лондонцев.

Ярмоленко провел в «Вест Хэме» четыре года. За это время он забил 13 голов и отдал 7 передач в 86 играх.

Капитан «Вест Хэма» Нобл завершит карьеру, проведя в клубе 18 лет. 35-летний футболист отыграл 550 матчей за клуб, забил 62 гола и отдал 61 передачу.

Фредерикс присоединился к «Вест Хэму» летом 2018 года и провел за клуб 77 игр. 36-летний Мартин играл за лондонский клуб с июня 2019 года.

Тест: угадайте финал Лиги чемпионов по комментарию на Sports.ru