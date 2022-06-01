Ярмоленко забил 45-й гол за сборную Украины – Шотландии. До рекорда Шевченко осталось 3 мяча

Полузащитник Андрей Ярмоленко открыл счет в игре сборных Украины и Шотландии.

На 33-й минуте полуфинального стыкового матча в квалификации ЧМ-2022 он поразил ворота соперника, воспользовавшись передачей хавбека Руслана Малиновского.

Всего за 107 матчей в сборной Ярмоленко отметился 45 голами и идет на втором месте в списке лучших бомбардиров страны. Для повторения рекорда осталось забить три раза.

Подробно со статистикой 32-летнего футболиста, представлявшего в этом сезоне «Вест Хэм», можно ознакомиться здесь.

Квалификация ЧМ-2022. Стыковой матч. Шотландия против Украины. Онлайн-трансляция. 0:1 – Ярмоленко забил!