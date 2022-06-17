Хачатурянц о повышении зарплат у арбитров в РПЛ: «Очень важно, что наши судьи будут получать достойные деньги»

Президент РПЛ и председатель судейского комитета РФС высказался о повышении зарплат у арбитров в лиге.

Со следующего сезона вознаграждение главного рефери матча вырастет в среднем с нынешних 100 000 рублей до 174 000 за матч, ассистента главного арбитра – с 47 850 рублей до 87 000 рублей за матч.

«Сегодня приняты важнейшие решения, которые помогут нам выполнить основные задачи реформы судейства в российском футболе, и я хотел бы отдельно поблагодарить за эту работу руководителя департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Мы давно планировали это и претворяем в жизнь: очень важно, что заработные платы арбитров РПЛ будут увеличены, и наши судьи будут получать достойные деньги», – сказал .