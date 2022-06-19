Экс-защитник «Ман Сити» и «Ромы» Коларов завершил карьеру в 36 лет

Бывший капитан сборной Сербии Александар Коларов сообщил, что завершает игровую карьеру.
«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет. Хотя мне грустно закрывать эту главу своей жизни, я признателен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.
В ближайшее время я начну подготовку к работе спортивным директором и скаутом в футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано», – заявил 36-летний серб.
Коларов в течение карьеры выступал за «Чукарички» (2004-2006), ОФК (2006-2007), «Лацио» (2007-2010), «Манчестер Сити» (2010-2017), «Рому» (2017-2020) и «Интер» (2020-2022), завоевав 11 трофеев. Также на его счету 94 матча за сборную Сербии.
Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.