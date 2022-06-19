Экс-защитник «Ман Сити» и «Ромы» Коларов завершил карьеру в 36 лет

Теги Интер Рома Лацио Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия ОФК Александар Коларов Чукарички Футбол

Бывший капитан сборной Сербии Александар Коларов сообщил, что завершает игровую карьеру.

«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет. Хотя мне грустно закрывать эту главу своей жизни, я признателен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.

В ближайшее время я начну подготовку к работе спортивным директором и скаутом в футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано», – заявил 36-летний серб.

Коларов в течение карьеры выступал за «Чукарички» (2004-2006), ОФК (2006-2007), «Лацио» (2007-2010), «Манчестер Сити» (2010-2017), «Рому» (2017-2020) и «Интер» (2020-2022), завоевав 11 трофеев. Также на его счету 94 матча за сборную Сербии.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные