Экс-защитник «Ман Сити» и «Ромы» Коларов завершил карьеру в 36 лет

Бывший капитан сборной Сербии Александар Коларов сообщил, что завершает игровую карьеру.

«Я всегда знал, что этот момент рано или поздно настанет. Хотя мне грустно закрывать эту главу своей жизни, я признателен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой.

В ближайшее время я начну подготовку к работе спортивным директором и скаутом в футбольном центре Федерации футбола Италии в Коверчано», – заявил 36-летний серб.

Коларов в течение карьеры выступал за (2004-2006), (2006-2007), (2007-2010), (2010-2017), «Рому» (2017-2020) и (2020-2022), завоевав 11 трофеев. Также на его счету 94 матча за сборную Сербии.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.