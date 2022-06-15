Селюк об Абаскале: «Не будет самостоятельной фигурой в «Спартаке», похоже. Как бы не стал марионеткой»

Футбольный агент высказался о назначении в .

— Пока это выглядит катастрофой... Начнем с Греции. Там он работал в клубе «Волос». Я навел справки. Знаете, что мне поведали о новом рулевом «Спартака»? Что он никак себя не зарекомендовал. Ничем не запомнился. Пять поражений в десяти играх...

Я говорил с людьми из Швейцарии, которые досконально знают футбол этой страны. «Базель» перекрестился, что Абаскаль уехал. Им все были очень недовольны. Вы же, наверное, уже прочитали, что его не хотели оставлять во главе первой команды, а предложили тренировать молодежку?

— Да.

— Так вот это сделали не для того, чтобы сохранить его в системе клуба, а чтобы просто не платить ему неустойку. Пока я ни от кого ни в Греции, ни в Швейцарии не слышал положительного отзыва про Абаскаля. Все в шоке. Никто не понимает, как такого плана специалист мог возглавить «Спартак».

Прихожу к выводу, что Абаскаль, похоже, не будет самостоятельной фигурой в «Спартаке». Как бы он не стал марионеткой... Давайте дождемся трансферов на вход. Не удивлюсь, если в «Спартаке» окажутся довольно странные игроки.

— Значит, вы в Абаскаля в «Спартаке» совсем не верите?

— Скажем так, это темная лошадка. Но у меня достаточно большой опыт работы в футболе. Звать в «Спартак» 33-летнего специалиста без бэкграунда — мягко, говоря, рискованно. Возможно, он меня еще приятно удивит. Но пока все идет к тому, что Абаскаль абаскалится...

— Что про Абаскаля говорят в Испании?

— Да практически ничего. Где он сверкнул? Зато появляются новости о том, что в «Спартак» приехал многообещающий тренер. Он нигде долго не работал, нигде толком ничего не добился! Многообещающий? Ну-ну, – сказал Селюк.