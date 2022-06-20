«Безумно важные игроки «ПСЖ», о которых не думали, что они останутся, были убеждены, что придет Зидан. Это не выполенное катарцами условие». Журналист RMC Sport о тренере

В «ПСЖ» ждали, что возглавит клуб.

Об этом сообщил журналист Даниэль Риоло в программе L’After Foot на радио RMC.

Риоло в декабре 2020 года сообщил, что Лионель Месси перейдет в «ПСЖ», а также в апреле дал инсайд о решении Килиана Мбаппе отказаться от перехода в «Реал» и продлить контракт с .

«Сейчас в клубе есть люди, которые работают над приходом Зидана. Я точно знаю: безумно важные игроки «ПСЖ», которые остались в клубе, когда мы все не думали, что они останутся, были убеждены, что Зидан станет тренером.

Это не противоречит тому, что мы сообщаем [что Зидан не хочет подписывать контракт с «ПСЖ» летом]. Эти игроки будут очень разочарованы. То, что Зидан не пришел, – провал катарцев. И это невыполненное условие договора.

Мне сложно понять эту историю со сборной Франции. Он мог поработать с «ПСЖ», ведь сборную Франции можно будет возглавить в декабре или в июне. Ставить на то, что Дешам не останется после чемпионата мира? Окей, очень хорошо, но всякое может случиться», – сказал Риоло.