Зидан отказал «ПСЖ», но его назначение в приоритете у катарцев. Кампуш настаивает на Гальтье

не оставляет попыток назначить на должность главного тренера.

По информации журналиста Ромена Молины, на этой неделе экс-хавбек сборной Франции отказался от предложений возглавить парижскую команду, сторонам не удалось договориться.

Однако катарские владельцы клуба не собираются отказываться от этой идеи и считают сотрудничество с Зиданом приоритетной задачей.

При этом новый советник клуба по футбольным вопросам продолжает настаивать на том, что главным тренером «ПСЖ» должен стать , сейчас работающий в «Ницце».

Ранее сообщалось, что парижане договорились с главным тренером Маурисио Почеттино о расторжении контракта.