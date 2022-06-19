Агент Гурцкая: «Каттани – аферист, думающий, что тут сидят селяне. Я думал, что один Рианчо такой туповатый»

раскритиковал спортивного директора .

«Я смотрел интервью Каттани. Когда был маленький, я себе именно так итальянцев и представлял, потому что был фильм «Граф Калиостро».

Каттани – это чистый персонаж из фильма «Граф Калиостро». Аферист, который думает, что тут сидят селяне, чешет какую-то чушь, не отвечает ни на один вопрос…

Каттани на все вопросы отвечает покатисто, в манере Рианчо. Я думал, что один Рианчо такой туповатый, но оказывается, что не только он.

Какие-то пословицы и поговорки вставляет невовремя… Я не думаю, что журналисты пришли на пресс-конференцию, чтобы послушать какую-то обтекаемую ерунду.

Хотелось, наверное, какой-то конкретики: прямой вопрос – прямой ответ. Я не увидел, чтобы был хоть один прямой ответ», – заявил футбольный менеджер на ютуб-канале «У Кузьмича».

Ваноли не сбежал, Абаскаль готовый профи, Зарема не влияла на уход Бакаева. Каттани – об изменениях в «Спартаке»

Агентский беспредел, патриотизм по указке и отъезд из России. Главное из мощного выпуска «Красавы»