«Юве» не уверен, что нужно приглашать Ди Марию. Теперь Берарди – основной вариант в атаку, Костич и Мудрик – альтернативы

охладел к Анхелю Ди Марии и хочет подписать Доменико Берарди.

По данным Sky Sport Italia, вингер «Сассуоло» стал основной трансферной целью «Ювентуса» для усиления атаки. Клуб уже контрактировал с «Сассуоло» по поводу возможного трансфера.

Кроме того, «Ювентус» рассматривает варианты с приглашением Филипа Костича ( ) или Михаила Мудрика ( ).

Эти кандидатуры «Юве» стал рассматривать после того, как у клуба возникли сомнения в необходимости приглашения , покинувшего на правах свободного агента.

В приглашении аргентинца сомневаются из-за его возраста, но основные вопросы возникли по поводу его мотивации. Ди Мария настаивает на подписании контракта сроком на 1 год, чтобы, перейдя в «Ювентус», хорошо подготовиться к ЧМ-2022. Поэтому в клубе полагают, что Анхель может быть не на 100% вовлечен в проект.

Статистику 34-летнего Ди Марии можно изучить здесь. Показатели 27-летнего Берарди доступны тут.