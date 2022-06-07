Ди Мария и Санчес предлагают «Барсе» свои услуги, но их вряд ли подпишут. Хави нужны молодые игроки

Анхель Ди Мария и Алексис Санчес хотят перейти в «Барселону».

Как пишет Diario Sport, футболисты предложили каталонскому клубу свои услуги, однако их переход в «Барсу» в летнее трансферное окно маловероятен.

хочет видеть в команде качественных молодых футболистов. Основным претендентом для усиления правого фланга атаки в случае ухода Усмана Дембеле из клуба является вингер «Лидса» Рафинья. По поводу его возможного трансфера в «Барсе» настроены оптимистично, так как игрок готов пойти на все, чтобы оказаться в каталонском клубе уже летом.

Ди Мария и Санчес – далеко не самые приоритетные кандидаты в списке возможных новичков «Барсы», однако в июле клуб посмотрит, какой будет ситуация.

У Ди Марии есть предложение от , но он решил дождаться решения от «Барселоны». Интерес к Санчесу проявляет , но пока чилиец ни о чем не договорился с андалусийским клубом и тоже ждет решения от «Барсы».

Напомним, что Ди Мария покинул и сейчас находится в статусе свободного агента. Контракт Санчеса с действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что итальянский клуб собирается расстаться с ним.

Оба футболиста уже выступали в испанском чемпионате. Санчес играл за «Барселону» с 2011 по 2014 год, а Ди Мария выступал в составе «Реала» с 2010 по 2014 год.