Хави звонил Ди Марии, чтобы обсудить условия сотрудничества. Соглашения с «Ювентусом» у игрока еще нет

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Будущее Анхеля Ди Марии еще не определено. 

Полузащитник покинет «ПСЖ» этим летом в качестве свободного агента. Он вел переговоры с «Ювентусом», но к соглашению стороны еще не пришли. 

Футболист хочет подписать с новым клубом контракт на 1 год. Главный тренер «Барселоны» Хави звонил аргентинцу, чтобы обсудить условия сотрудничества. 

Ранее сообщалось, что Ди Мария вряд ли перейдет в «Барсу», поскольку Хави нужны молодые игроки. 

В прошедшем сезоне Лиги 1 34-летний хавбек провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его статистика – здесь

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