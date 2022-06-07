Хави звонил Ди Марии, чтобы обсудить условия сотрудничества. Соглашения с «Ювентусом» у игрока еще нет

Будущее Анхеля Ди Марии еще не определено.

Полузащитник покинет этим летом в качестве свободного агента. Он вел переговоры с , но к соглашению стороны еще не пришли.

Футболист хочет подписать с новым клубом контракт на 1 год. Главный тренер «Барселоны» Хави звонил аргентинцу, чтобы обсудить условия сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Ди Мария вряд ли перейдет в «Барсу», поскольку нужны молодые игроки.

В прошедшем сезоне Лиги 1 34-летний хавбек провел 26 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его статистика – здесь.