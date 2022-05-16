Матюнин стал самым невостребованным арбитром ВАР по итогам опроса судей РПЛ в 2021 году (РБК)

Алексей Матюнин стал наименее востребованным арбитром ВАР по итогам опроса судей .

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Утверждается, что такие опросы проводятся раз в год. Судьям задают разные вопросы, в том числе о том, с кем и как им удобно или неудобно работать.

Департамент судейства РФС в августе 2021 года провел опрос среди арбитров, в ходе которого им задан был вопрос: «Вы судья матча. Выберите максимум 5 ВАР, с которыми хотите работать и 3, с которыми не хотите».

Самыми невостребованными арбитрами по итогам этого опроса стали:

Алексей Матюнин – 84,21%;

Анатолий Жабченко – 47,37%;

Артем Любимов – 36,84%;

– 21,05%;

Игорь Панин – 21,05%.

Также был составлен рейтинг наиболее востребованных судей:

– 80%;

– 75%;

– 65%;

Евгений Турбин – 55%;

Василий Казарцев – 45%.

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