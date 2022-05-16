Матюнин стал самым невостребованным арбитром ВАР по итогам опроса судей РПЛ в 2021 году (РБК)

Алексей Матюнин стал наименее востребованным арбитром ВАР по итогам опроса судей РПЛ.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Утверждается, что такие опросы проводятся раз в год. Судьям задают разные вопросы, в том числе о том, с кем и как им удобно или неудобно работать.
Департамент судейства РФС в августе 2021 года провел опрос среди арбитров, в ходе которого им задан был вопрос: «Вы судья матча. Выберите максимум 5 ВАР, с которыми хотите работать и 3, с которыми не хотите».
Самыми невостребованными арбитрами по итогам этого опроса стали:
Алексей Матюнин – 84,21%;
Анатолий Жабченко – 47,37%;
Артем Любимов – 36,84%;
Василий Казарцев – 21,05%;
Игорь Панин – 21,05%.
Также был составлен рейтинг наиболее востребованных судей:
Виталий Мешков – 80%;
Сергей Карасев – 75%;
Сергей Иванов – 65%;
Евгений Турбин – 55%;
Василий Казарцев – 45%.
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