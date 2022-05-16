Матюнин стал самым невостребованным арбитром ВАР по итогам опроса судей РПЛ в 2021 году (РБК)

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Евгений Турбин Виталий Мешков Алексей Матюнин Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Анатолий Жабченко Артем Любимов Игорь Панин Футбол

Алексей Матюнин стал наименее востребованным арбитром ВАР по итогам опроса судей РПЛ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Утверждается, что  такие опросы проводятся раз в год. Судьям задают разные вопросы, в том числе о том, с кем и как им удобно или неудобно работать. 

Департамент судейства РФС в августе 2021 года провел опрос среди арбитров, в ходе которого им задан был вопрос: «Вы судья матча. Выберите максимум 5 ВАР, с которыми хотите работать и 3, с которыми не хотите».

Самыми невостребованными арбитрами по итогам этого опроса стали: 

Алексей Матюнин – 84,21%;

Анатолий Жабченко – 47,37%;

Артем Любимов – 36,84%;

Василий Казарцев – 21,05%;

Игорь Панин – 21,05%.

Также был составлен рейтинг наиболее востребованных судей:

Виталий Мешков – 80%;

Сергей Карасев – 75%;

Сергей Иванов – 65%;

Евгений Турбин – 55%;

Василий Казарцев – 45%.

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