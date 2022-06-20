«Рома» хочет подписать Гедеша. Он лучший бомбардир и ассистент «Валенсии»

Хавбек «Валенсии» Гонсалу Гедеш привлек внимание «Ромы».
Римляне намерены приобрести 25-летнего игрока сборной Португалии в это межсезонье.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гедеша в 40 млн евро, его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.
В минувшем сезоне Ла Лиги с 11 голами полузащитник стал лучшим бомбардиром «Валенсии» наряду с Карлосом Солером, а также лучшим ассистентом (6 голевых передач).
По данным Superdeporte, в сделку по Гедешу могут войти хавбеки «Ромы» Эбрима Дарбо и/или Амаду Диавара.
Подробнее статистика Гедеша – здесь.