«Рома» хочет подписать Гедеша. Он лучший бомбардир и ассистент «Валенсии»

Теги Рома Валенсия серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Гонсалу Гедеш Амаду Диавара Эбрима Дарбо Футбол

Хавбек «Валенсии» Гонсалу Гедеш привлек внимание «Ромы».

Римляне намерены приобрести 25-летнего игрока сборной Португалии в это межсезонье.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гедеша в 40 млн евро, его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне Ла Лиги с 11 голами полузащитник стал лучшим бомбардиром «Валенсии» наряду с Карлосом Солером, а также лучшим ассистентом (6 голевых передач).

По данным Superdeporte, в сделку по Гедешу могут войти хавбеки «Ромы» Эбрима Дарбо и/или Амаду Диавара.

Подробнее статистика Гедеша – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные