«Рома» хочет подписать Гедеша. Он лучший бомбардир и ассистент «Валенсии»

Хавбек «Валенсии» привлек внимание «Ромы».

Римляне намерены приобрести 25-летнего игрока сборной Португалии в это межсезонье.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гедеша в 40 млн евро, его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне с 11 голами полузащитник стал лучшим бомбардиром «Валенсии» наряду с Карлосом Солером, а также лучшим ассистентом (6 голевых передач).

По данным Superdeporte, в сделку по Гедешу могут войти хавбеки «Ромы» и/или .

Подробнее статистика Гедеша – здесь.