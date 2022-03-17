Роналду, Бруну, Бернарду, Феликс и Жота – в составе Португалии на стыки ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Португалии на матч квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Антони Лопеш ( ), Диогу Мейрелеш Кошта («Порту»), Руй Патрисиу ( );

Защитники: Седрик Соареш ( ), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» );

Полузащитники: Данилу Перейра ( ), Матеуш Нунеш («Спортинг»), Вилльям Карвалью («Бетис»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба – «Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Порту»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

Нападающие: Жоау Феликс («Атлетико»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рафаэл Леау («Милан»).

24 марта сборная Португалии дома сыграет против Турции в полуфинале стыков ЧМ-2022. В случае победы 29 марта команда встретится с победителем пары Италия – Северная Македония.