Роналду, Бруну, Бернарду, Феликс и Жота – в составе Португалии на стыки ЧМ-2022

Стал известен состав сборной Португалии на матч квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Диогу Мейрелеш Кошта («Порту»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Седрик Соареш («Арсенал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд»);
Полузащитники: Данилу Перейра («ПСЖ»), Матеуш Нунеш («Спортинг»), Вилльям Карвалью («Бетис»), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба – «Вулверхэмптон»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Порту»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
Нападающие: Жоау Феликс («Атлетико»), Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Рафаэл Леау («Милан»).
24 марта сборная Португалии дома сыграет против Турции в полуфинале стыков ЧМ-2022. В случае победы 29 марта команда встретится с победителем пары Италия – Северная Македония.