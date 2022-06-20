«Ман Сити» не продал Стерлинга «Челси» за 21,5 млн фунтов плюс бонусы. «Горожане» требуют 47-52 млн

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Рахим Стерлинг Футбол

«Челси» сделал стартовое предложение «Манчестер Сити» о трансфере вингера Рахима Стерлинга.

Лондонцы готовы были заплатить за 27-летнего игрока сборной Англии 25 млн евро (21,5 млн фунтов) плюс бонусы, но «горожане» ответили отказом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «Сити» требует за Стерлинга 55-60 млн евро (47-52 млн фунтов).

Ожидается, что в ближайшее время «Челси» сделает новое предложение по футболисту, который может стать свободным агентом 30 июня 2023 года.

Статистика Стерлинга – здесь.

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