Ули Хенесс: «Между немецкими клубами и клубами с арабскими и американскими миллиардами есть разрыв. Бундеслиге надо отменить правило «50+1»

призвал Бундеслигу изменить правила, чтобы конкурировать с богатыми клубами.

«Я обеспокоен из-за разрыва между немецкими клубами, французскими клубами, за исключением «ПСЖ», и в некоторой степени итальянскими клубами и клубами из стран, которые в основном имеют арабские деньги, но также и американские деньги – миллиарды.

Если Бундеслига – это не касается «Баварии» – не подумает об отмене правила «50+1», у нас будут большие проблемы с возможностью конкурировать на международном уровне в долгосрочной перспективе», – сказал почетный президент «Баварии».

Что за правило «50+1»? Клуб Бундеслиги невозможно купить. Ни за какие деньги