Гетце договорился с «Айнтрахтом», хавбека выкупят у ПСВ за 4 млн евро

Марио Гетце возвращается в чемпионат Германии.
30-летний полузащитник достиг договоренности с «Айнтрахтом».
Для завершения сделки необходимо одобрение наблюдательного совета франкфуртского клуба.
Марио с 2020 года выступал за ПСВ, в его контракте, рассчитанном до лета 2024-го, прописаны отступные в размере 4 млн евро. «Айнтрахт» готов активировать этот пункт.
В Нидерландах чемпион мира 2014 года забил 18 голов и отдал 18 результативных передач в 77 матчах. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.