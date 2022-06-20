Гетце договорился с «Айнтрахтом», хавбека выкупят у ПСВ за 4 млн евро

возвращается в чемпионат Германии.

30-летний полузащитник достиг договоренности с «Айнтрахтом».

Для завершения сделки необходимо одобрение наблюдательного совета франкфуртского клуба.

Марио с 2020 года выступал за , в его контракте, рассчитанном до лета 2024-го, прописаны отступные в размере 4 млн евро. готов активировать этот пункт.

В Нидерландах чемпион мира 2014 года забил 18 голов и отдал 18 результативных передач в 77 матчах. Со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.