Ориги осталось пройти медосмотр для «Милана» и подписать контракт. Он уйдет из «Ливерпуля» бесплатно

Дивок Ориги перейдет из «Ливерпуля» в «Милан».
Как пишет The Guardian, нападающий согласился на переход в итальянский клуб. Теперь он ждет возможности пройти медосмотр для «Милана» и подписать контракт.
Срок действующего соглашения 27-летнего бельгийца с «Ливерпулем» истекает этим летом. Он выступал за английский клуб с 2014 года.
Сообщалось, что форвард подпишет с «Миланом» 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.
В этом сезоне Ориги провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.
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