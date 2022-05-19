Ориги осталось пройти медосмотр для «Милана» и подписать контракт. Он уйдет из «Ливерпуля» бесплатно

перейдет из в «Милан».

Как пишет The Guardian, нападающий согласился на переход в итальянский клуб. Теперь он ждет возможности пройти медосмотр для «Милана» и подписать контракт.

Срок действующего соглашения 27-летнего бельгийца с «Ливерпулем» истекает этим летом. Он выступал за английский клуб с 2014 года.

Сообщалось, что форвард подпишет с 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне Ориги провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.

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