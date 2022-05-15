Ориги сообщил боссам «Ливерпуля», что уйдет летом. «Милан» работает над последними деталями сделки

покинет «Ливерпуль» летом и перейдет в .

Как пишет журналист Фабрицио Романо, бельгийский форвард уже сообщил руководству «Ливерпуля», что покинет клуб летом.

«Милан» работает над последними деталями трансфера Ориги, который присоединится к клубу на правах свободного агента. В знаю о переговорах между «Миланом» и агентами Ориги. Предложение по контракту со стороны итальянского клуба почти готово.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард подпишет с «Миланом» 4-летний контракт на 3,5 млн евро в год.

В этом сезоне Ориги провел 17 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков