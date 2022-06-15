Олег Иванов считает Агаларова лучшим в РПЛ: «Превратился в настоящего киллера по ходу сезона. Напоминает Кириченко»

Экс-хавбек «Уфы» назвал лучшим игроком минувшего сезона РПЛ.

«Кто-то в восторге от Клаудиньо, кто-то — от нестареющего Нобоа. Но для меня на первом месте Агаларов. В команде, которая весь сезон боролась за выживание и в конце концов вылетела, наколотил двадцатку, став лучшим бомбардиром лиги!

Уже мало кто помнит, что на сборах в стартовом составе «Уфы» наигрывались совсем другие нападающие — Жамалетдинов и Саплинов. Агаларов начинал сезон запасным. Но во втором туре, когда принимали «Динамо», вышел на 20 минут, сделал дубль — и пошло-поехало. В следующих шести матчах забил шесть мячей! С того момента его место в основе не обсуждалось, к тому же Жамалетдинов с Саплиновым травмировались.

После первых успехов у Агаларова не закружилась голова. Наоборот, стал работать еще усерднее. И по ходу сезона превратился в настоящего киллера. Когда к Гамиду в штрафной попадал мяч, распоряжался им с фантастическим хладнокровием.

По манере игры он напоминает Кириченко, о котором говорили — форвард одного касания. Вот и у Гамида любое касание в пределах штрафной — это на 80 процентов гол. Умеет выжать максимум даже из полумомента. Чуйка на гол потрясающая!

Я не знаю, в каком клубе он начнет следующий сезон. Думаю, сейчас и у самого Гамида нет ответа на вопрос, где продолжит карьеру. Уверен в одном: если окажется в команде, заточенной под его стиль, будет забивать не меньше, чем в «Уфе». В РПЛ к таким командам относятся «Краснодар», «Динамо» и «Сочи».

Агаларов не из тех футболистов, кто может взять мяч и протащить через полполя, разбросав финтами защитников. Он игрок момента. Ему нужно доставлять мяч в штрафную. А уж там разберется.

Я видел, как у некоторых после стремительного взлета сносило крышу. Но это точно не про Гамида. Парень скромный, воспитанный, уважает старших. Трудолюбивый, обучаемый. Умеет слушать, впитывает как губка. Убежденный мусульманин, так что алкоголь для него — табу», – написал Иванов в колонке для .