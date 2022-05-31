«Рубин» подписал хавбеков Иванова и Кабутова из «Уфы» и Попова из «Балтики»

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«Рубин» заключил контракты с тремя футболистами, выступающими в полузащите.

С Артемом Поповым, проведшим сезон в «Балтике», договор подписан на два года. Со статистикой 29-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Также к команде присоединились два бывших игрока «Уфы» – Дмитрий Кабутов (соглашение на три года) и Олег Иванов (на год с опцией продления еще на один). Показатели 30-летнего полузащитника можно изучить здесь, 35-летнего – тут.

Ранее «Рубин» подписал хавбеков Александра Зотова и Валерия Чуперку.

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