«Рубин» подписал хавбеков Иванова и Кабутова из «Уфы» и Попова из «Балтики»

«Рубин» заключил контракты с тремя футболистами, выступающими в полузащите.
С Артемом Поповым, проведшим сезон в «Балтике», договор подписан на два года. Со статистикой 29-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Также к команде присоединились два бывших игрока «Уфы» – Дмитрий Кабутов (соглашение на три года) и Олег Иванов (на год с опцией продления еще на один). Показатели 30-летнего полузащитника можно изучить здесь, 35-летнего – тут.
Ранее «Рубин» подписал хавбеков Александра Зотова и Валерия Чуперку.