«Рубин» подписал хавбеков Иванова и Кабутова из «Уфы» и Попова из «Балтики»

заключил контракты с тремя футболистами, выступающими в полузащите.

С Артемом Поповым, проведшим сезон в «Балтике», договор подписан на два года. Со статистикой 29-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Также к команде присоединились два бывших игрока «Уфы» – (соглашение на три года) и (на год с опцией продления еще на один). Показатели 30-летнего полузащитника можно изучить здесь, 35-летнего – тут.

Ранее «Рубин» подписал хавбеков Александра Зотова и Валерия Чуперку.