Вьештица о Йокановиче в «Динамо»: «Очень хороший тренер. Везде, где он работал — был результат»

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Милан Вьештица оценил назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера «Динамо».

«Славиша — очень хороший специалист. Я с ним работал в «Партизане» в 2008 году, когда мы стали чемпионами Сербии и взяли Кубок. Могу сказать только хорошее о нем.

Даже если посмотреть статистику: везде, где он тренировал — был результат. Два раза он выводил команды из Чемпионшипа в АПЛ. Это говорит о многом. С «Маккаби» выходил в ЛЧ — тоже большой успех. Это тренер, который знает, как достичь самых высоких целей. Думаю, «Динамо» сделало правильный выбор с его назначением.

Мотивация переезда в «Динамо» — попробовать что-то новое, неизведанное. Он еще не работал в таких странах, как Россия. К тому же «Динамо» — клуб с большими традициями. Думаю, ему интересно попробовать себя в РПЛ», — сказал экс-защитник клубов РПЛ.

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