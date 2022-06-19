оценил назначение на пост главного тренера .

«Славиша — очень хороший специалист. Я с ним работал в «Партизане» в 2008 году, когда мы стали чемпионами Сербии и взяли Кубок. Могу сказать только хорошее о нем.

Даже если посмотреть статистику: везде, где он тренировал — был результат. Два раза он выводил команды из Чемпионшипа в АПЛ. Это говорит о многом. С «Маккаби» выходил в ЛЧ — тоже большой успех. Это тренер, который знает, как достичь самых высоких целей. Думаю, «Динамо» сделало правильный выбор с его назначением.

Мотивация переезда в «Динамо» — попробовать что-то новое, неизведанное. Он еще не работал в таких странах, как Россия. К тому же «Динамо» — клуб с большими традициями. Думаю, ему интересно попробовать себя в РПЛ», — сказал экс-защитник клубов .

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