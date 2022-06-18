Силкин о Йокановиче: «Можно было рассмотреть Колыванова. Наибольших успехов «Динамо» добивалось с российскими тренерами»

оценил шансы добиться успеха в «Динамо».

«Только время покажет, справится ли серб со своей работой, но, честно говоря, пока не вижу предпосылок для резкого скачка наверх. К сожалению, факты говорят, что те команды, в которых он работал, не добивались больших результатов.

Да, «Фулхэм» под руководством Йокановича вышел в АПЛ, но тренер очень быстро оказался уволен. Другие коллективы, где он трудился, тоже грандами не назовешь.

У нас десять лет отыграл в Италии. Можно было рассмотреть его кандидатуру. Почему все время иностранцы?

Обратите внимание, что наибольших успехов «Динамо» добивалось при российских тренерах. Сколько уже друг друга сменило легионеров, а толку нет. С другой стороны, тот же Николич приехал в и оставил хорошее впечатление. Его работа мне понравилась», – сказал бывший тренер «Динамо».

Новый тренер «Динамо» Йоканович: любит прессинг и владение, не играл длинными передачами и выводил «Фулхэм» в АПЛ