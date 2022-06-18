Неймар: «Быть спортсменом нелегко. Нельзя праздновать день рождения бабушки, сына, жены и особенно свой»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника Неймар Футбол

Неймар высказался о внимании, прикованном к повседневной жизни спортсменов. 

«Нельзя праздновать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и особенно свой собственный. 

Быть спортсменом нелегко, потому что «быть счастливым можно только после окончания карьеры». Какое безумие», – написал нападающий «ПСЖ».

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