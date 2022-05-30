Неймар о Мбаппе: «Проект «ПСЖ» – правильное решение для его карьеры. Он попытается выиграть ЛЧ в команде из родного города»

рад, что остался в «ПСЖ» и подписал новый контракт с клубом.

«Признаюсь, до последнего момента я не знал [о решении Мбаппе]. Я узнал, что он останется, за день до официального объявления. Я был очень, очень счастлив, что Килиан решил остаться. Думаю, проект «ПСЖ» – это правильное решение для его карьеры.

Считаю, провести еще несколько лет в «ПСЖ» – хорошее решение для его карьеры. Попытаться выиграть Лигу чемпионов в своей стране, в команде из родного города. Так что я думаю, что это правильный выбор.

Возможно, он поменяет мнение и захочет поиграть в другой команде в будущем, но я считаю, что остаться – правильное решение. Всегда важно, чтобы в команде были такие игроки, как Килиан», – сказал форвард «ПСЖ» для Canal+.

Мбаппе обострил конфликт между элитами: «ПСЖ» и УЕФА против «Реала», «Барсы», Ла Лиги и Серии А