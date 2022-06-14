Неймар сыграл на самом престижном покерном турнире со взносом 10 тысяч долларов. Он выбыл в первый день

попробовал свои силы в профессиональном покере.

Нападающий впервые лично выступил на Мировой серии покера – самом престижном покерном турнире в мире.

Бразилец принял участие в чемпионате по лимитному холдему с бай-ином (фиксированный взнос для участия в партиях) 10 тысяч долларов. Соревнование прошло в казино «Париж», находящемся в Лас-Вегасе.

Футболист выбыл из соревнования в первый день. Отмечается, что футболист был чрезвычайно активен, разыгрывал самые разные комбинации, не боялся рисковать.

Неймар заслужил право участвовать на турнире еще в июне 2016 года – после победы в предварительном турнире в Лас-Вегасе, но тогда не смог выступить в соревновании, поскольку играл за сборную Бразилии на Олимпиаде.