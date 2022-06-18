Руслан Пименов: «Преимущества женского футбола перед мужским – в его зрелищности и яркости»

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Руслан Пименов считает женский футбол более зрелищным, чем мужской. 

«Сегодня у нас акцент на женский футбол, и он у нас развивается семимильными шагами.

В последние годы я слежу за женским футболом все чаще, потому что его стали больше показывать, и наши команды стали успешно играть.

Преимущества женского футбола перед мужским заключается в его зрелищности и яркости», – сказал бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России.

Сегодня «Локомотив» выиграл женский Суперкубок России второй раз подряд, вновь победив ЦСКА.

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