Сауль попрощался с «Челси»: «Благодарю клуб, фанатов и всех сотрудников, но прежде всего – партнеров. Благодаря им я не развалился на части»

попрощался с .

«Привет, «синие». Я пишу, чтобы проститься с вами. Я хотел бы рассказать вам, что я чувствовал во время этого приключения. Все началось не очень хорошо. После долгого пребывания дома изменить все было непросто.

Понемногу дела пошли лучше. Все в жизни служит для совершенствования и обучения, и это я вынес из этого приключения.

Я хотел бы поблагодарить клуб за старание позаботиться о каждой детали, чтобы я чувствовал себя как дома. Я также хотел бы отметить каждого работника. Спасибо.

Спасибо, что сделали этот клуб еще больше. Спасибо всем фанатам за то, что поддерживали меня, несмотря ни на что. Я буду вечно благодарен. Спасибо всем сотрудникам за то, что предоставили мне возможность выигрывать титулы в синей футболке.

Но прежде всего я хотел поблагодарить своих партнеров. Они были основной причиной того, что я не развалился на части. Они помогли мне продолжать поддерживать команду и жить спокойно и позитивно каждый день. Спасибо!» – написал Сауль.

Испанец провел прошедший сезон в «Челси» на правах аренды из .