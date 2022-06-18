«Де Кетеларе может стать новым де Брюйне. Если «Милан» возьмет его, он закроет позицию на 10 лет». Экс-тренер о хавбеке «Брюгге»

Бывший тренер Шарля де Кетеларе считает хавбека новым Кевином де Брюйне.

Сообщалось, что в услугах полузащитника «Брюгге» заинтересован «Милан».

«Тотти – легенда, так что давайте не будем спешить с сравнениями, но если говорить о роли, я скажу «да»: «десятка» «Ромы» выполняла функции «девятки», фактически не будучи «девяткой», как и де Кетелере в в этом году.

Он может стать новым . У него есть невероятные возможности для совершенствования, и если возьмет его, он закроет позицию на десять лет», – сказал Биргер ван де Вельде в интервью La Gazzetta dello Sport.