Ван Гал о «Золотом мяче»: «У Ноа Ланга больше шансов получить приз, чем у де Брюйне. Там всегда выбирают форвардов»

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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал высоко оценил игру хавбека Кевина де Брюйне.

– Вы действительно считаете, что Ноа Ланг способен стать одним из лучших в мире?

– Ему нужно стать более дисциплинированным, немного поработать над характером. Но у него фантастические навыки созидания. Он способен одним движением создать опасный момент. Мало кому это по силам.

– Кто из бельгийских футболистов в этом сезоне вас впечатлил больше всего?

– Кевин де Брюйне, само собой. Я считаю, что он должен получить «Золотой мяч», но вряд ли это случится. Там всегда выбирают форвардов. В этом смысле у Ноа Ланга больше шансов на приз, чем у де Брюйне, – смеясь ответил ван Гал накануне встречи с Бельгией в Лиге наций.

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