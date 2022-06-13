«Милан» готов заплатить 40 млн евро за де Кетеларе, «Брюгге» блокирует трансфер из-за ухода Ланга

готов заплатить 40 млн евро за полузащитника .

«Россонери» проявляют предметный интерес к 21-летнему хавбеку сборной Бельгии Шарлю де Кетеларе.

Миланцы видят Шарля в качестве основной «десятки» клуба. В трансфере очень заинтересован тренер .

Однако фламандский клуб почти наверняка расстанется с вингером , которым тоже интересуется «Милан», и поэтому «Брюгге» намерен блокировать продажу де Кетеларе, сообщает MilanNews.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Де Кетеларе в прошлом сезоне забил 14 голов и отдал 8 голевых передач в 39 матчах чемпионата Бельгии, его статистика – здесь.

У 22-летнего нидерландца Ланга 7 голов и 12 передач в 37 играх, его статистика – здесь.

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