«Милан» близок к покупке лучшего ассистента «Брюгге» Ланга за 22 млн евро

Полузащитник «Брюгге» близок к переходу в .

Как сообщает Eurosport со ссылкой на редактора De Telegraaf Валентина Дриссена, переход 22-летнего футболиста почти согласован, не хватает лишь подтверждения со стороны новых владельцев «россонери» – RedBird Capital Partners.

Как только американская компания одобрит трансфер, он будет завершен. получит около 22 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бельгии Ланг отдал 12 голевых передач за 37 игр и стал лучшим ассистентом команды, также попав в топ-5 лиги. Подробно со статистикой футболиста сборной Нидерландов можно ознакомиться здесь.