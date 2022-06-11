«Милан» близок к покупке лучшего ассистента «Брюгге» Ланга за 22 млн евро

Полузащитник «Брюгге» Ноа Ланг близок к переходу в «Милан».
Как сообщает Eurosport со ссылкой на редактора De Telegraaf Валентина Дриссена, переход 22-летнего футболиста почти согласован, не хватает лишь подтверждения со стороны новых владельцев «россонери» – RedBird Capital Partners.
Как только американская компания одобрит трансфер, он будет завершен. «Брюгге» получит около 22 миллионов евро.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Бельгии Ланг отдал 12 голевых передач за 37 игр и стал лучшим ассистентом команды, также попав в топ-5 лиги. Подробно со статистикой футболиста сборной Нидерландов можно ознакомиться здесь.