Спаллетти сообщил руководству «Наполи», что подаст в отставку, если Кулибали продадут

Лучано Спаллетти может покинуть в случае продажи .

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Corriere dello Sport, главный тренер неаполитанцев проинформировал руководство клуба о том, что подаст в отставку, если защитник будет продан.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны», «ПСЖ» и «Челси» к сенегальцу.

Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 2023 года. Статистику игрока можно найти здесь.

Лучано Спаллетти: «Я пригрозил приковать себя цепью к воротам в прошлом сезоне, если Кулибали продадут. Я делаю это снова!»