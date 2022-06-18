Спаллетти сообщил руководству «Наполи», что подаст в отставку, если Кулибали продадут

Лучано Спаллетти может покинуть «Наполи» в случае продажи Калиду Кулибали.
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Corriere dello Sport, главный тренер неаполитанцев проинформировал руководство клуба о том, что подаст в отставку, если защитник будет продан.
Ранее сообщалось об интересе «Барселоны», «ПСЖ» и «Челси» к сенегальцу.
Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до 2023 года. Статистику игрока можно найти здесь.
Лучано Спаллетти: «Я пригрозил приковать себя цепью к воротам в прошлом сезоне, если Кулибали продадут. Я делаю это снова!»