«Наполи» запросит минимум 40 млн евро за Кулибали, он интересен «Барсе», «ПСЖ» и «Челси». Неаполитанцы дают ему 5-летний контракт на 8 млн евро в год

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«Наполи» предложил Калиду Кулибали новый контракт на фоне интереса от нескольких клубов.

Срок действующего соглашения футболиста с неаполитанским клубом истекает летом 2023 года.

Как пишет Corriere dello Sport, «Наполи» предложил игроку новый контракт сроком на 5 лет с зарплатой 8 млн евро в год до уплаты налогов. По нынешнему соглашению Кулибали получает 6 млн евро в год чистыми.

«ПСЖ» и «Челси» запрашивали информацию по центральному защитнику, но наиболее конкретный интерес к нему проявляла «Барселона». «Наполи» запросит за Кулибали минимум 40 млн евро. Решение по его будущему может быть принято в ближайшие дни.

Статистику футболиста, которому 20 июня исполнится 31 год, можно изучить здесь.

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