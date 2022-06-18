Терюшков о Кубке РПЛ: «Ничего страшного, если не получится. Расширение РПЛ может прийти на помощь»

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Роман Терюшков считает, что расширение РПЛ может стать альтернативой Кубку лиги. 

«Если состоится Кубок лиги, получится хороший календарь по динамике. Для этого нужна длинная скамейка.

О коммерческом предложении для Кубка лиги нам ничего не известно. Со спортивной точки зрения турнир безусловно нужен. Но нужны и сильные спонсоры, которые смогут потянуть турнир. У РФС и РПЛ существует сверхзадача.

Мы приветствуем Кубок лиги – но, если ничего не получится, ничего страшного. В таком случае на помощь может прийти расширение РПЛ для увеличения матчей. Но это нужно делать уже сейчас. Для того, чтобы сохранить спортивный принцип», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок». 

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