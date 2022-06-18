Терюшков о Кубке РПЛ: «Ничего страшного, если не получится. Расширение РПЛ может прийти на помощь»

Роман Терюшков считает, что расширение может стать альтернативой Кубку лиги.

«Если состоится лиги, получится хороший календарь по динамике. Для этого нужна длинная скамейка.

О коммерческом предложении для Кубка лиги нам ничего не известно. Со спортивной точки зрения турнир безусловно нужен. Но нужны и сильные спонсоры, которые смогут потянуть турнир. У РФС и РПЛ существует сверхзадача.

Мы приветствуем Кубок лиги – но, если ничего не получится, ничего страшного. В таком случае на помощь может прийти расширение РПЛ для увеличения матчей. Но это нужно делать уже сейчас. Для того, чтобы сохранить спортивный принцип», – сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».