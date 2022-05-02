Депутат Терюшков о решении УЕФА: «Понятно, каким хозяевам они служат. Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде врагам»

Роман Терюшков прокомментировал отстранение российских команд от турниров .

«Еще в начале марта говорил, что никаких международных соревнований у нас не будет. Спорт давно стал частью политики.

Иного решения от УЕФА не ожидал. Понятно, каким хозяевам они служат. Нам нужно создавать альтернативное международное спортивное движение, начиная с олимпийского.

Нынешние принципы олимпизма вызывают у русского человека дрожь, озноб. А альтернативная организация будет работать в соответствии с традиционными принципами.

От спортивных чиновников нужны активные действия, у нас до сих пор не заложены национальные интересы в развитии спорта.

Надо поддерживать президента, только так можно дать по морде международным врагам, которые пытаются нас ужалить в том числе и в спорте», – сказал сказал член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы.