Дембеле сказал болельщику, что остается в «Барселоне»

сказал, что остается в «Барселоне».

25-летний вингер каталонской команды коротко ответил на несколько вопросов одного из болельщиков, с которым встретился на светофоре. Видео, снятое фанатом, появилось в соцсетях.

Француз сказал «да», отвечая на вопрос, останется ли он в «Барсе», а разговоры о возможном переходе в назвал «просто слухами». Также Дембеле подчеркнул, что ему комфортно в Барселоне.

Срок действующего контракта игрока с клубом истекает в конце июня. Ранее сообщалось, что он не смог согласовать условия нового договора.