Дембеле покинет «Барселону». Его не устроило последнее предложение клуба, Хави давно планирует подготовку к сезону без игрока

покинет «Барселону».

Игрока и его окружение не устроило очередное предложение о заключении нового соглашения.

Как сообщает журналист Cadena SER Санти Овалье, источники в окружении 25-летнего француза уверяют, что если последнее предложение каталонцев – это те же самые условия, которые клуб уже озвучивал, Усман не продлит контракт, рассчитанный до 30 июня.

Сам Дембеле открыт для нового предложения и уверяет, что вопрос еще не решен, однако не собирается делать новое предложение.

По информации журналиста As Хави Мигеля, главный тренер сине-гранатовых Хави уже три недели планирует подготовку к сезону без вингера.

Дембеле провел 32 матча за «Барсу» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.