УЕФА открыл дисциплинарное дело против Аль-Хелайфи и Леонардо из-за их поведения после матча с «Реалом»

УЕФА открыл дисциплинарное дело против руководителей .

«Было возбуждено дисциплинарное дело против и Леонардо (президента и спортивного директора «ПСЖ» соответственно) и в общем против парижского клуба», – сообщили в .

Напомним, Аль-Хелайфи и Леонардо агрессивно себя вели после матча против в чемпионов (1:3). Они пытались зайти в судейскую комнату, а когда их попросили уйти, Аль-Хелайфи сломал флажок одного из ассистентов арбитра. Главный судья этого матча Данни Маккели сообщил об этом инциденте в своем рапорте.

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