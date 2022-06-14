Бувач хотел назначить тренером «Динамо» только иностранца. Директор клуба не желал влияния агентских групп, стоящих за российскими специалистами

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Желько Бувач Спорт-Экспресс Футбол

«Динамо» хотело назначить главным тренером только иностранца.

Ранее появились сведения о том, что московскую команду возглавит сербский специалист Славиша Йоканович.

По данным «Спорт-Экспресса», Желько Бувач настаивал на назначении иностранного тренера после ухода Сандро Шварца, а руководители бело-голубых его поддержали.

Отмечается, что за многими российскими тренерами стоят агентские группы – спортивный директор «Динамо» предпочитает, чтобы этот фактор никак не влиял.

Официально о назначении нового тренера московский клуб должен объявить до конца этой недели.

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