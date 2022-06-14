Бувач хотел назначить тренером «Динамо» только иностранца. Директор клуба не желал влияния агентских групп, стоящих за российскими специалистами

«Динамо» хотело назначить главным тренером только иностранца.

Ранее появились сведения о том, что московскую команду возглавит сербский специалист .

По данным «Спорт-Экспресса», настаивал на назначении иностранного тренера после ухода Сандро Шварца, а руководители бело-голубых его поддержали.

Отмечается, что за многими российскими тренерами стоят агентские группы – спортивный директор предпочитает, чтобы этот фактор никак не влиял.

Официально о назначении нового тренера московский клуб должен объявить до конца этой недели.