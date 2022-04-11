Газизов об «Уфе»: «Так безвольно играть нельзя, но у нас полное доверие к штабу Стукалова, несмотря на место в таблице»

раскритиковал игру команды, но поддержал .

«Уфа» в воскресенье в 24-м туре РПЛ уступила дома (1:2). Клуб из столицы Башкортостана занимает предпоследнее, 15-е, место в таблице.

«Скажу, что так играть нельзя. Так безвольно. Состояние игроков оставляет желать лучшего.

Мне кажется, самоотдача была не на должном уровне. У меня нет объяснений этому. Будем работать. Однако, это не отбирает заслуг «Сочи», у них хорошая команда.

При этом у нас хорошие отношения с главным тренером. У нас полное доверие к штабу, несмотря на позицию в таблице», – сказал генеральный директор «Уфы».

Кажется, Агаларова уже не догнать – он лучший бомбардир РПЛ. Такого взлета результативности у нас не было