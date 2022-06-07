Алексей Стукалов: «Уфе» не хватило 3-4 футболистов, чтобы играть привлекательно. Недобрали 10 ожидаемых голов, должны были быть девятыми по ожидаемым очкам»

объяснил, чего не хватило «Уфе» в прошедшем сезоне .

– Будь у «Уфы» достаточное финансирование, как бы вы перестроили команду?

– Мы хотели, чтобы команда играла в более атакующий и привлекательный футбол. Для той команды, что была в принципе не хватило 3-4 квалифицированных футболистов, чтобы реализовать эти идеи.

По созданным моментам мы недобрали 10 ожидаемых голов, а это самый высокий показатель за все время выступления «Уфы» в РПЛ! По количеству атак за матч мы пятая команда по сезону. Впереди только «Динамо», ЦСКА, «Сочи» и «Зенит».

Владение мячом, количество продвижений – пятые в лиге. Вход в штрафную – седьмые. Глубокие передачи и вертикальные – восьмые в лиге, а это самый высокий показатель за все время в РПЛ.

Прессинг на чужой половине поля – пятые. Перехваты мяча – третьи. Перехваты мяча на чужой половине поля – вторые, выше только «Динамо». Единоборства – пятые. Считали, что по ожидаемым набранным очкам девятыми должны быть.

К сожалению, было много ничьих. Уберите оттуда две ничьи и добавьте нам четыре очка, тогда мы вообще бы в стыки не попали. Но нам не хватало элементарного – мастерства, качества замен, игры в концовках. Например, выигрывали у «Локомотива», но не забили два стопроцентных момента. Со «Спартаком» и «Краснодаром» пенальти на последних минутах в наши ворота.

В целом команда по показателям продвинулась хорошо. К сожалению, у нас забивал только один . Я говорил, что нам нужен еще нападающий, игрок середины поля, игрок атакующего плана, который может слева и справа сыграть.

Но по факту мы никого не могли взять. Во-первых, для того, чтобы кого-то взять, нужно освободить место. А ребята были на контрактах. Ты же не подойдешь к игроку и не скажешь уйти по собственному желанию без выплаты компенсации. Любой футбольный клуб зависит от финансирования.

Даже у нескольких команд бюджет был выше, чем у нас, например, у «Оренбурга». Тем не менее, мы обошли «Рубин» и «Арсенал», где по два миллиарда бюджет, а то и больше. И нам не хватило 3-4 очков всего! И у меня к команде, к этим ребятам, нет никаких претензий. Все играли на пределе.

Если бы у нас бюджет был бы хотя бы в районе 700-800 миллионов и мы бы вылетели, то это была бы катастрофа. Но, к сожалению, у нас не было ничего, – сказал бывший главный тренер уфимской команды.