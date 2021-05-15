Игроков Ирландии освистали за преклонение колена перед матчем в Венгрии. Ирландский хавбек Огбене призвал УЕФА вмешаться

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Футболисты сборной Ирландии были освистаны во время товарищеской игры против Венгрии (0:0), состоявшейся вчера в Будапеште.

Игроки перед началом встречи преклонили колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»), но публика на трибунах негативно оценила этот жест.

«Надеюсь, УЕФА более жестко подойдет к этому вопросу и найдет решение проблемы. Это непросто, потому что такая ситуация существует на протяжении многих лет. За ночь решение не найдешь.

Я счастлив, что мы продолжаем показывать, насколько важно принимать каждого таким, какой он есть, насколько важно просто доносить это знание до людей. Я очень горжусь командой.

Темнокожие люди на протяжении долгих лет боролись с дискриминацией и расизмом. В спорте этому не место. Нигде этому места нет», – сказал полузащитник Чидози Огбене, ставший первым игроком, рожденным в Африке и проведшим матч за сборную Ирландии.

Помимо Огбене в составе Ирландии на поле вышли еще два темнокожих футболиста – форвард Адам Ида и вратарь Гэвин Базуну.

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