«Реал» скоро продлит контракт с Бензема до 2024 года. Клуб не торопится с трансфером нового форварда

«Реал» продлит контракт с Каримом Бензема и не спешит с трансфером нападающего.

По данным Marca, президент и тренер команды Карло Анчелотти считают неприкосновенным. Его контракт действует до лета 2023 года, но боссы «Реала» убеждены, что француз отыграет за команду еще минимум два сезона. В скором времени с Бензема будет подписан новый контракт сроком до лета 2024 года, в этом никто не сомневается.

Все это снижает необходимость поиска резервного нападающего. «Реал» не торопится. Если возможности подписать форварда этим летом не появится, то трансфера этим летом не будет. знает об этом.

Несмотря на принятое решение, «Мадрид» уже занимается поиском нового форварда на будущее.

Сейчас в приоритете у «Реала» принятие решений по будущему нескольких футболистов. Клуб хочет облегчить состав, а после этого подумать о новичках.

В минувшем сезоне 34-летний Бензема забил 44 гола и отдал 15 передач в 46 играх за «Реал» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.