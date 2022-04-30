Флорентино Перес: «Реал» планировал выиграть Ла Лигу и ЛЧ. С первым разобрались»

Президент высказался о завоевании 35-го чемпионства в .

«Я, как и многие болельщики, ощущаю огромное удовлетворение. Мы планировали выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали, теперь нужно разобраться со вторым.

Бензема играет хорошо, но он хорош с тех пор, как перешел к нам. Нет никаких сомнений в том, что он должен получить . Его не имеют права лишить этой награды.

У Анчелотти большой опыт, но всегда есть люди, которые что-нибудь критикуют. Однако связь Анчелотти с «Реалом» очевидна, его ценности схожи с нашими, и это важно», – сказал Перес.