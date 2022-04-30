Флорентино Перес: «Реал» планировал выиграть Ла Лигу и ЛЧ. С первым разобрались»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Золотой мяч Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о завоевании 35-го чемпионства в Испании.

«Я, как и многие болельщики, ощущаю огромное удовлетворение. Мы планировали выиграть Ла Лигу и Лигу чемпионов. Первое мы сделали, теперь нужно разобраться со вторым.

Бензема играет хорошо, но он хорош с тех пор, как перешел к нам. Нет никаких сомнений в том, что он должен получить «Золотой мяч». Его не имеют права лишить этой награды.

У Анчелотти большой опыт, но всегда есть люди, которые что-нибудь критикуют. Однако связь Анчелотти с «Реалом» очевидна, его ценности схожи с нашими, и это важно», – сказал Перес.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные