Бабаян о Березуцком: «Леша как тренер развивается каждый день. У него большое будущее»

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Григорий Бабаян, входивший в штаб ЦСКА, высказался об экс-главном тренере Алексее Березуцком.

– Не возникало ли у вас порой ощущения, что с точки зрения тренерского опыта вы в чем-то превосходили того же Алексея?

– Я сразу скажу, что Леша Березуцкий как тренер развивается каждый день, и как человек он очень порядочный, у него большое будущее. Если ко мне обращались с вопросом, я всегда отвечал, помогал, как я это вижу.

Но я не стану говорить, что я на голову сильнее, потому что мы большинство решений обсуждали вместе. И если что-то шло не так, я мог высказать свое мнение, но в конечном итоге решение принимал главный тренер, – сказал Бабаян.

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