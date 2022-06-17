Бабаян о Березуцком: «Леша как тренер развивается каждый день. У него большое будущее»

, входивший в штаб , высказался об экс-главном тренере .

– Не возникало ли у вас порой ощущения, что с точки зрения тренерского опыта вы в чем-то превосходили того же Алексея?

– Я сразу скажу, что Леша Березуцкий как тренер развивается каждый день, и как человек он очень порядочный, у него большое будущее. Если ко мне обращались с вопросом, я всегда отвечал, помогал, как я это вижу.

Но я не стану говорить, что я на голову сильнее, потому что мы большинство решений обсуждали вместе. И если что-то шло не так, я мог высказать свое мнение, но в конечном итоге решение принимал главный тренер, – сказал Бабаян.