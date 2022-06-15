Алексей Березуцкий: «Мы с руководством решили, что к сезону ЦСКА должен готовить новый тренер. Не все задуманное удалось осуществить»

высказался после ухода из ЦСКА.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой – к сожалению, не все задуманное удалось осуществить.

Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения – это целый комплекс причин.

Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», – сказал специалист.

Березуцкий стал главным тренером ЦСКА прошлым летом. Под его руководством в сезоне-2021/22 команда заняла 5-е место в чемпионате России.

ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого. Василий Березуцкий и Бабаян тоже покинули клуб