Бекхэм об удалении на ЧМ-1998: «Я рыдал без остановки. Тогда я считал, что меня бросили»

вспомнил свое знаменитое удаление на .

В матче 1/8 финала между сборными Англии и Аргентины полузащитник был удален на 47-й минуте игры за то, что после остановки игры ударил ногой нарушившего на нем правила .

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти победу одержала (4:3).

В разговоре с экс-защитником англичан Гари Невиллом Бекхэм признался, что сильно переживал из-за той красной карточки, но в то же время его расстроило отсутствие поддержки со стороны партнеров по национальной команде.

«Я помню, насколько тяжело это было. Начало турнира было тяжелым (стартовые игры Бекхэм провел в запасе – Прим. Sports.ru), потом стало лучше, а потом – совсем плохо.

Не помню, что я выходил на поле, чтобы что-то доказать из-за того, что в предыдущих матчах я был на скамейке. Просто в том моменте я так отреагировал, на самом деле это просто был приступ безумия.

Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю, о чем жалею, я хочу, чтобы этого момента в моей карьере не было. С другой стороны, не случись он, моя карьера сложилась бы не так, как она сложилась.

Возможно, слишком жестко будет говорить сейчас, что я по-прежнему разочарован своими партнерами. Тогда мы были молоды. Я ошибся, но в футболе от определенных людей ты ждешь поддержки в любой из ситуаций. Подобное было у нас в , но тогда я считал, что меня бросили.

Не думаю, что эмоции переполняли меня так когда-то еще, как тогда, когда я уехал со стадиона и встретил родителей. Я рыдал без остановки, и за это мне немного стыдно», – рассказал Бекхэм.